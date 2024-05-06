مجلس محافظة بغداد: مياه العاصمة ملوثة بنسبة 50% لـ 3 أسباب

2024-05-06 22:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين (6 ايار 2024)، ان مياه الشرب في العاصمة العراقية فيها نسبة تلوث كبيرة، وان التنقية لا تبلغ سوى 50%، فيما بين أسباب ذلك.

وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "مياه الشرب في بغداد ملوثة وبنسبة كبيرة وهذا بسبب رداءة شبكة نقل المياه، فكلها شبكات قديمة ولم يجري عليها أي تغيير منذ سنين طويلة، واغلب مشاريع المياه اغلبها قديمة وغير محدثة ومطورة، كما ان محطات التحلية لا تعمل بكفاءة عالية ونسبة التصفية فيها لا تتجاوز الـ 50%".

وبين المشهداني ان "مجلس محافظة بغداد شكل لجانا خدمية مختصة لمتابعة هذا الملف، خاصة ان مناطق الرصافة ومناطق اطراف العاصمة تعاني بشكل اكبر واخطر من مياه الشرب الملوثة"، مبينا ان "سبب هذا التلوث هو رمي براز ونفط ومخلفات طبية في الانهر، ولهذا ستكون لنا لجان مختصة لمتابعة هذا الامر ومنعه من قبل الجهات المختصة".

بالمقابل، وردًا على ذلك، تقول وزارة الاعمار والاسكان المعنية بتوفير مياه الشرب من قبل دوائر البلدية المختلفة، ان المياه بعد التصفية وفور خروجها من محطات التصفية تكون نظيفة ونقية وقابلة للشرب تمامًا، الا انها تتلوث بسبب التجاوزات وتكسر انابيب مياه الشرب في بعض المناطق وتهالكها وثقب الانابيب من قبل المتجاوزين، وهو مايؤدي الى تلوث المياه خلال عملية نقلها الى المنازل.