2024-05-06 22:18:07 - المصدر: منصة إيشان

تسبب فيديو “المروحة” الذي نشر في منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك“، بفصل أربعة طلاب ومعاقبة إدارة متوسطة في العاصمة بغداد. وقالت وزارة التربية، في بيان ورد لمنصة “إيشان“، إن “الوزير إبراهيم نامس الجبوري أصدر عدداً من التوصيات الهامة التي تؤكد أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة داخل المؤسسات التربوية بعد توجيه لجنة تحقيقية عاجلة تقف على […]

ظهرت المقالة فيديو “المروحة” يتسبب بفصل أربعة طلاب ومعاقبة إدارة متوسطة في بغداد أولاً على Eishan.