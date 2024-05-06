2024-05-06 22:18:07 - المصدر: منصة إيشان

منذ أشهر، وكان آخرها ليلة أمس الأحد، شهدت أربيل حرائق عدة التهمت عدداً من الأسواق المحلية والمتاجر. وكان قائممقام أربيل نبز عبد الحميد، قد كشف عن احتراق أكثر من 370 محلاً تجارياً بالكامل، في سوق القيصرية وسط المدينة. وقال عبد الحميد، إن “سوق القصيرية يضم أكثر من أربعة آلاف محل تجارياً، وفرق الدفاع المدنية تمكنت […]

ظهرت المقالة النيران تحاصر أسواق أربيل.. لجنة تحقيق تبرئ الكهرباء من حريق “سوق القيصرية” أولاً على Eishan.