نائب: 14 مقاطعة زراعية تضررت من" سيول ايار" في العراق والخسائر فادحة

2024-05-06 22:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (6 ايار 2024)، بأن 14 مقاطعة زراعية في البلاد تضررت بفعل سيول آيار.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "غزارة الامطار خلال شهر آيار تسببت في بروز سيول جارفة في 7 محافظات منها ديالى وواسط وميسان ما أدى الى غرق حقول الحنطة في 14 مقاطعة زراعية على الاقل".

واضاف، انه "لايمكن اجراء احصاء كامل بعدد المزارع المتضررة من سيول آيار لكن الخسائر جسيمة لعدد ليس قليل من المزارعين"، لافتا الى انه "سيكون هناك دعوة نيابية للحكومة من أجل اتخاذ سلسلة اجراءات داعمة لكل المزارعين المتضررين من السيول من خلال إعداد آلية للتعويض".

واشار الى ان "مساحات ليست قليلة في ديالى غمرتها المياه في حمرين والصورة تتكرر في مناطق اخرى"، لافتا الى ان "تعويض المتضررين مطلب مشروع يقلل من حجم الخسائر".

وطمأن المسؤولون في محافظة ديالى قرابة 70 الفا من سكان المناطق التي مرت عليها السيول في المناطق الشرقية لمحافظة ديالى من عدم وجود ذخائر ومخلفات حربية جرفتها السيول من الحدود.