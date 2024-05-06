2024-05-06 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

دعا القيادي في حزب تقدم النائب عبد الكريم عبطان، الكتل السنية إلى أن يبتعدوا عن مشاكل قد يتسببون بها نتيجة إصرارهم على عدم منح حزبه منصب رئيس البرلمان. وقال عبطان في تصريح خص به منصة “إيشان”، إن “سنة حزب تقدم الأحق بالحصول على منصب رئيس البرلمان كونهم يمثلون الاغلبية السنية داخل مجلس النواب”. وأضاف أنه […]

ظهرت المقالة حزب تقدم عبر “إيشان”: رئاسة البرلمان استحقاقنا.. امنحونا المنصب وتجنبوا المشاكل أولاً على Eishan.