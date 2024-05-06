بارزاني عقب اجتماعه مع خامنئي: أكدنا على تعزيز العلاقات

2024-05-06 23:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس إقليم كردستان شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، مساء الاثنين (6 آيار 2024)، خلال اجتماعه مع المرشد الإيراني علي خامنئي، على تعزيز العلاقات بين إيران والعراق وإقليم كردستان.

وكتب بارزاني في تدوينة له عبر منصة "إكس"، اطلعت عليها "بغداد اليوم"، "لقد تشرفت بلقاء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد علي خامنئي في طهران".

وأضاف "أكدنا في هذا اللقاء على استعداد العراق وإقليم كردستان لتعزيز العلاقات الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".





وكان مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي أفاد في وقت سابق بلقاء جمع المرشد مع نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له الذي يزور طهران منذ يوم أمس في زيارة رسمية.

ولم يصدر أي بيان من مكتب السيد الخامنئي يوضح طبيعة اللقاء والمواضيع التي جرى تناولها، فيما اكتفى بنشر صورتين عن اللقاء.

وكان بارزاني قد التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مستهل زيارته إلى طهران.