وزير العمل يعلن إيقاف اكثر من 14 ألف قيد خاص بالإعانة الاجتماعية

2024-05-07 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، إيقاف اكثر من 14 ألف قيد خاص بالإعانة الاجتماعية لمستفيدين متوفين.

وقال الاسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "جرى إيقاف اكثر من 14 ألفا و600 قيد لمستفيدي الإعانة الاجتماعية من المتوفين، وذلك بعد مقاطعة بياناتهم".

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، وفقا لبيان الوزارة، أن "إيقاف قيود المتوفين جاء نتيجةً لتدقيق، ومقاطعة بيانات المستفيدين مع باقي الوزارات، ودوائر الدولة"، مشيراً الى انه "سيتم نقل الإعانة الاجتماعية الى ذوي المتوفين، بعد اكمال اجراءات نقل القيود".