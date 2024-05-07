كريستال بالاس يذل مانشستر يونايتد بانتصار تاريخي

2024-05-07 00:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعفجر كريستال بالاس مفاجأة كبرى بعد أن أمطر شباك ضيفه مانشستر يونايتد برباعية "تاريخية"، الإثنين، في ختام الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.تقمص دور البطولة في الانتصار الكبير الذي تحقق على ملعب (سلهورست بارك)، لاعب الوسط الفرنسي مايكل أوليسي، الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 12 و66.بينما تكفل مواطنه جون فيليب ماتيتا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40، والمدافع الإنجليزي الشاب تيريك ميتشل بالهدف الثالث في الدقيقة 58.ويعد هذا هو الانتصار الأكبر لكريستال بالاس في تاريخ مواجهاته مع "الشياطين الحمر"، والثاني على التوالي له هذا الموسم، بعد أن فاز في مسرح الأحلام بهدف في مباراة الدور الأول، سبتمبر/أيلول الماضي، في حدث غير مسبوق للفريق.كما استعاد "النسور" طعم النقاط الثلاث، بعد التعادل في الجولة الماضية بهدف أمام فولهام، وهو الانتصار الرابع لهم في آخر 5 جولات.ورفع الفريق رصيده إلى 43 نقطة يحتل بها المركز الـ14.بينما سقط المان يونايتد في فخ الخسارة 13 هذا الموسم، ليواصل الفريق مسلسل نتائجه الكارثية هذا الموسم تحت قيادة الهولندي إيريك تين هاج.وتجمد رصيد "الشياطين الحمر" عند 54 نقطة في المركز الثامن، من 35 مباراة.