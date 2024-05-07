الرباع علي عمار يشرع بمعسكره في انطاليا تحضيرا لأولمبياد باريس

2024-05-07 00:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشرع الرباع الواعد علي عمار يسر بمعسكره التدريبي في مدينة أنطاليا بتركيا، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الاولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس صيف العام الحالي.وقال مدرب المنتخب الوطني لرفع الاثقال، عمار يسر، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تواصل دعمها اللا محدود للبطل علي عمار، من خلال توفير كافة المستلزمات الممكنة بغية إعداده بالشكل الأمثل قبل المشاركة في اولمبياد باريس صيف العام الحالي."وأضاف يسر ان "المعسكر التدريبي الذي من المقرر ان يستمر شهرا كاملا، يتضمن برنامجاً اعدادياً خاصاً بالأولمبياد، على ان يعقبه معسكرات اخرى في دول متقدمة على صعيد رياضة رفع الاثقال، من اجل ان يكون بأفضل حال فنيا وبدنيا قبل الشروع في منافسات مسابقة رفع الاثقال ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية".وأشاد يُسر "بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، متمثلة بالدكتور عقيل مفتن ونوابه وأعضاء المكتب التنفيذي، الذين وفروا جميع احتياجات الرباع علي عمار حتى يصل الى مستواه الحالي، والذي يؤهله للمنافسة بشرف في الاستحقاقات المقبلة".يشار الى ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وضعت خطة متكاملة لرعاية البطل علي عمار يسر منذ اكثر من عامين، من خلال تهيئته للمشاركة في اولمبياد باريس، وبالفعل تحقق الهدف المنشود من خلال تأهله باستحقاق كبير إلى الأولمبياد المقبل.