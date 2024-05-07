مدرب دورتموند: لدينا حلم ضخم أمام باريس سان جيرمان

2024-05-07 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال المدير الفني لبوروسيا دورتموند، إدين ترزيتش، إن فريقه سيبذل مجهوداً أكثر ما فعل الأسبوع الماضي عندما فاز بهدف على باريس سان جيرمان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما يلتقي الفريقان اليوم الثلاثاء في مباراة الإياب.وركض لاعبو الفريق الأصفر والأسود ما يقرب 10 كيلومترات أكثر من منافسهم الفرنسي في مباراة الذهاب، حيث منحهم هدف نيكلاس فولكروج الفوز.ورغم أن النتيجة في صالحه، فإن دورتموند لا يعد المرشح الأوفر حظا للعبور للنهائي وهذا ما يناسب المدرب إيدن ترزيتش.وقال تيرزيتش في مؤتمر صحفي أن "مشروع باريس سان جيرمان بني من أجل أن يفوز باللقب، هذه هي مهمتهم، لكننا لدينا حلم ضخم ونرغب في تحقيقه، إذا اقتضت الضرورة، سنركض لمسافة 20 كيلومترا أكثر، ولو كانت المسألة تتعلق بالمرشحين المفضلين، لما كنا قد وصلنا هنا اليوم".وفاز باريس سان جيرمان 2 / صفر على ملعبه حينما التقى الفريقان في دور المجموعات في أيلول الماضي، لكن ترزيتش قال إن الفريق الفائز بلقب البطولة مرة واحدة عام 1997، تطور كثيراً كفريق منذ ذلك الحين.وأضاف: "لم نجد أنفسنا في تلك المباراة، افتقدنا للشجاعة في العديد من المواقف بكلا المباراتين، ثم أظهرنا بعد ذلك قدرتنا على اللعب بشكل مختلف أمام باريس سان جيرمان".ولم ينجح فريق العاصمة الفرنسية في التتويج بلقب دوري الأبطال من قبل رغم الدعم المادي الكبير من جانب الإدارة القطرية للنادي، فيما قد تكون تلك البطولة هي الأخيرة على المستوى القاري بالنسبة لنجم الفريق وهدافه كيليان مبابي، وسط توقعات بانتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني.من جانبه، يرغب ماتس هوملز، مدافع دورتموند، في إفساد تلك الليلة على نجم الفريق الفرنسي.وقال هوملز: "يمكنك الدفاع أمامه كفريق، وذلك لسرعته الهائلة، لا يمكن الدفاع ضده بشكل فردي، لكنه جزء من فريق ويجب عليك مشاهدة باقي اللاعبين أيضا".وباستثناء الثنائي المصاب منذ مدة طويلة وهم رامي بن سبعيني وجولين دورانفيل، واللاعب كيل فاتجين، 18 عاما، الذي سيلتحق بالفريق بعد أداءه اختباراً في المدرسة، فإن قائمة دورتموند غادرت بالكامل إلى فرنسا.وبات المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر، في الصورة مجدداً، وهو الذي غاب عن المباراة التي فاز بها دورتموند على أوجسبورج 5/1، والتي شارك فيها فاتجين كجزء من عملية المداورة في التشكيل.ويدخل دورتموند المباراة بدون أي مخاوف أو شكوك حول جاهزية لاعبيه.ويبحث دورتموند عن التأهل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى منذ عام 2013، حينما خسر الفريق أمام بايرن ميونخ، غريمه التقليدي، وقد يتكرر الأمر في حال نجح بايرن في الفوز على ريال مدريد الإسباني بعد نهاية مباراة الذهاب 2/2، ويلتقي الفريقان إياباً يوم غد الأربعاء.وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي بالنادي: "لدينا شجاعة كبيرة وهذا ما نحتاجه، لكننا بحاجة كذلك إلى الترقب والتفاؤل والانباه، هذا جزء من الأمر".وأضاف: "لقد بنينا أساساً جيداً في مباراة الذهاب ونسعى للحفاظ على حلم الذهاب إلى ويمبلي".المصدر: سكاي نيوز