2024-05-07 08:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، يوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات في محافظات مختلفة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن مفارزها الميدانية تمكنت من الإطاحة بـ(15) مطلوباً من اخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظات (الديوانية، بغداد، المثنى، نينوى)، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28مخدرات).

ووفقا للبيان فإن، القبض جاء من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة وبجهد استخباري، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة أخرى تم مصادرتها وإحالتها مع المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.