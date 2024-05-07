2024-05-07 10:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، يوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات في محافظات مختلفة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن مفارزها الميدانية تمكنت من الإطاحة بـ(15) مطلوباً من اخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظات (الديوانية، بغداد، المثنى، نينوى)، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28مخدرات).

ووفقا للبيان فإن، القبض جاء من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة وبجهد استخباري، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة أخرى تم مصادرتها وإحالتها مع المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي سياق آخر أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، أن مفارز تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (30) مليون دينار عراقي من داخل قاصة ضمن منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكر بيان صادر عن المديرية أن عملية القبض تمت بعد ان توافرت معلومات لدى مفارز مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز تم التوصل الى المتهم والقبض عليه.

حيث عرضت الأوراق التحقيقية امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل، وفقا للبيان.