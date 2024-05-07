2024-05-07 10:18:07 - المصدر: منصة إيشان

تثير العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة التساؤلات بشأن نوايا إسرائيل الحقيقية من العملية، وما إذا كانت تمهيداً لاجتياح واسع للمدينة، أم أنها ورقة ضغط على حركة حماس في مفاوضات التهدئة التي يديرها الوسطاء الدوليون والإقليميون. ودفع الجيش الإسرائيلي بثلاث فرق عسكرية؛ استعداداً لشن عملية اجتياح رفح، على وقع قصف […]

ظهرت المقالة اجتياح رفح.. ورقة الضغط على حماس و”ترضية” نتنياهو لحلفائه داخل الحكومة أولاً على Eishan.