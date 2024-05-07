2024-05-07 10:18:07 - المصدر: منصة إيشان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : طالما أنّ حزب العمال الكردستاني يجد لنفسه متنفسا في شمالي العراق وسوريا لا يمكن أن نشعر بالأمان واضاف أردوغان في كلمة له وجهها للشعب التركي الليلة الماضية : “بكل تأكيد عندما يحين الوقت والساعة، سنكمل عملنا في سوريا، والذي تُرك غير مكتمل بسبب الوعود التي قطعها حلفاؤنا ونكثوا […]

ظهرت المقالة أردوغان: لا نشعر بالأمان طالما يجد “بي كا كا” متنفسا في العراق وسوريا أولاً على Eishan.