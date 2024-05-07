العدل تعلن إطلاق سراح (170) حدثا خلال شهر نيسان

2024-05-07 10:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة العــدل، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، إطلاق سراح (170) حدثًا خلال شهر نيسان 2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "الموقف الشهري لدائرة إصلاح الاحداث بعدد المطلق سراحهم من مختلف الاقسام الاصلاحية التابعة لها خلال شهر نيسان الماضي لعام 2024 والبالغ عددهم (170) حدثا بينهم (109) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه و (31) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و (30) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".

واضافت، أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصًا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎".