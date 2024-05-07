رئيس الوزراء يؤكد انفتاح العراق على الشراكات المثمرة مع الشركات الفرنسية

2024-05-07 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، انفتاح العراق على الشراكات المثمرة مع الشركات الفرنسية.وذكر المكتب العلامي لرئيس الووراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس الوزراء استقبل السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء، التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها وتوسعة التعاون، في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية".وأشار السوداني إلى "انفتاح العراق على الشراكات المثمرة مع الشركات الفرنسية، خاصة في مجال الإسهام بإعمار البنى التحتية وتعزيز القدرات الدفاعية لقواتنا المسلحة، والتعاون في مجال التحديث التكنولوجي العسكري عبر العقود المبرمة، وأهمها العقد مع شركة تاليس الفرنسية".وأضاف أن "رئيس الوزراء تطرق إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، واستمرار العدوان على غزة، وأهمية تفعيل أدوار المنظمة الدولية والمجتمع الدولي، لمنع الإبادة الجماعية الحاصلة بحقّ شعبنا الفلسطيني، وردع العدوان عن ارتكاب المزيد من المجازر تجاه المدنيين، وهو ما ينذر بانتشار الصراع والمزيد من الاضطرابات في عموم الشرق الأوسط".