لانتهاء مهام عملها في العراق.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل بلاسخارت

2024-05-07 10:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، ممثلة الامين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وذكر بيان مقتضب للمجلس الاعلى تلقته "بغداد اليوم" ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل ممثلة الامين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

واضاف البيان ان "الزيارة بمناسبة انتهاء مهام عملها في العراق".