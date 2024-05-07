نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان الإيراني يتفقان على التعاون في عدة مجالات

2024-05-07 10:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لطهران، التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة، فقد شدد الجانبان على أهمية العلاقات الجيدة بين العراق وإقليم كوردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وفي هذا الصدد جرى بحث الفرص المتاحة وسبل تطوير العلاقات والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات .

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على وجود المزيد من الفرص للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والزراعة والسياحة والثقافة والتعليم والعديد من المجالات الأخرى بين إيران مع العراق و اقليم كوردستان، ولهذا الغرض، من المهم أن تتعاون الجهات المعنية من الجانبين. للعمل عليها بشكل أكبر.

كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان والعلاقات بين أربيل وبغداد، بحسب البيان.