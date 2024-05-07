السجن 10 بحق منتحل صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية

2024-05-07 10:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدان اضافة إلى انتحاله صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية، فقد انتحل ايضاً صفة ضابط برتبة لواء في وزارة الدفاع".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً/ 1 منه".