جنايات الانبار: السجن سبع سنوات بحق معقب لقيامه بإصدار بطاقات "كي كارد" مزورة

2024-05-07 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق احد المعقبين، كان قد أقدم على تزوير بطاقات "الماستر كارد".

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المعقب قام مع متهمين اخرين بإصدار بطاقات كي كارد الخاصة بالمصابين والشهداء وتحويل رواتبهم عن طريق مستمسكات مزورة".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 310 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".