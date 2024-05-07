جنايات الكرخ: السجن عشر سنوات بحق منتحل صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية

2024-05-07 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024 )، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته " بغداد اليوم " أن "المدان اضافة إلى انتحاله صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية، فقد انتحل ايضاً صفة ضابط برتبة لواء في وزارة الدفاع".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار 160لسنة 1983الفقرة اولاً/ 1 منه".