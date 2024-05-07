2024-05-07 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، اعتقال 34 متهماً بينهم إرهابي "داعشي" في العاصمة.

وذكر بيان للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استكمالاً لعمليات البحث والتفتيش المناطقي التي تنفذها قطعاتنا الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات الملحقة بها ضمن الخطط المرسومة لقيادة عمليات بغداد بإسناد استخباري عالي المستوى، تم وخلال الـ24 ساعة الماضية، القاء القبض على (34) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالأرهاب بعد رصد تواجده وتحركاته ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأضاف "كما تم القاء القبض على متهمين آخرين (بالجرائم المنظمة والجنائية، مخدرات، حيازة اسلحة غير مرخصة)، فضلا عن ضبط أعداد من الاسلحة والذخائر والاعتدة ومواد أخرى ممنوعة وذلك ضمن عدد من مناطق الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد".



