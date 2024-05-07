ارتفاع اسعار الدولار ببغداد واستقرارها في اربيل

2024-05-07 11:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145550 ديناراً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس الاثنين 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا في محال الصيرفة وبلغ سعر البيع 145300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 145200 دينار مقابل 100 دولار.