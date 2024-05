باستثناء 3.. مجلس ذي قار يفتح باب الترشيح لمناصب المحافظة الإدارية (وثيقة)

2024-05-07 11:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، فتح باب الترشيح لشغل منصب قائمقام ومدير ناحية في الوحدات الإدارية في المحافظة. وبحسب وثيقة رسمية للمجلس، حصلت عليها “شبكة أخبار الناصرية”، فإن “مجلس المحافظة فتح باب الترشيح للمناصب الإدارية ولمدة 21 يوما اعتبارا من يوم الاثنين 6 ايار ولغاية...

