وزير النقل: خطة لإعادة تفعيل ساحات النقل الجماعي الكبرى ببغداد

2024-05-07 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع- حسن الفوازكشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، عن خطة مقبلة تتضمن إعادة تفعيل الساحات الكبيرة التي كانت منطلقاً لباصات النقل الجماعي، فيما أشار الى أن خط النقل الجماعي الذي تم افتتاحه في الرصافة يخدم طلبة المعاهد والكليات والتجمعات السكنية.وقال السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تم افتتاح أحد خطوط النقل الجماعي الذي يحمل الرقم 108 ويخدم طلبة الكليات والمعاهد، منها مجمع كليات باب المعظم ومعهد الإدارة وأكاديمية الفنون الجميلة والجامعة المستنصرية وكلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية في الطالبية، وكذلك يخدم التجمعات السكنية".وأضاف أن "الخط الجديد يبدأ من باب المعظم باتجاه معهد الإدارة ثم مجسر الفنون الجميلة مروراً بمعمل الخياطة ثم الجامعة المستنصرية وبعدها تقاطع الموال ثم مأكولات حبايبنا، مروراً بالطالبية وبعدها ساحة 83 ومستشفى ابن البلدي ثم تقاطع القيارة وبعدها تقاطع كسرة وعطش"، منوها بأن "الخط يعود وبنفس المسار".وأوضح أن "الأعمال مستمرة وبوتيرة تصاعدية من أجل استكمال افتتاح جميع خطوط النقل الجماعي والعام في بغداد والتي يصل عددها الى 72 خطاً"، لافتاً الى أن "الخطة المقبلة تتضمن إعادة الساحات الكبيرة الموجودة ببغداد الى العمل والتي تعتبر منطلقاً لباصات النقل الجماعي أو العام وهي ساحة النصر والميدان، فضلاً عن الساحة المجاورة لكراج العلاوي".وذكر أن "خطة وزارة النقل بالتنسيق مع أمانة بغداد ومديرية المرور العامة تهدف الى زيادة عدد الباصات، بغية فك الاختناقات والزحامات المرورية في الشوارع التجارية المهمة لاسيما شارع الجمهورية والشورجة والسعدون".وأكد "الاستمرار بالعمل لتقديم خدمة النقل الجماعي"، لافتاً الى أن "توجيهات ودعم رئيس الوزراء مستمران بشأن إنجاح المشروع وايصال الخدمة لجميع أبناء الشعب في بغداد وباقي المحافظات".