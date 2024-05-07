2024-05-07 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد -واعأصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية.وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "المدان إضافة إلى انتحاله صفة موظف في مكتبي رئيس الوزراء والجمهورية، فقد انتحل أيضاً صفة ضابط برتبة لواء في وزارة الدفاع".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة أولاً/ 1 منه".وأشار البيان الى أن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق أحد المعقبين أقدم على تزوير بطاقات الماستر كارد"، مبيناً أن "المعقب قام مع متهمين آخرين بإصدار بطاقات كي كارد الخاصة بالمصابين والشهداء وتحويل رواتبهم عن طريق مستمسكات مزورة".وتابع أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 310 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".