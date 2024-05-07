السوداني يؤكد للسفير الفرنسي انفتاح العراق على الشراكات "المثمرة"

2024-05-07 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، انفتاح العراق على الشراكات المثمرة مع الشركات الفرنسية، خاصة في مجال الإسهام بإعمار البنى التحتية وتعزيز القدرات الدفاعية لقواتنا المسلحة. وجاء ذلك خلال استقباله، صباح اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، حسب بيان أورده مكتبه الإعلامي. وجرى، خلال اللقاء، التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها وتوسعة التعاون، في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، كما أشار البيان. ونقل البيان عن السوداني، تأكيده على انفتاح العراق على الشراكات المثمرة مع الشركات الفرنسية، خاصة في مجال الإسهام بإعمار البنى التحتية وتعزيز القدرات الدفاعية لقواتنا المسلحة، والتعاون في مجال التحديث التكنولوجي العسكري عبر العقود المبرمة، وأهمها العقد مع شركة تاليس الفرنسية. وتطرق السوداني إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، واستمرار العدوان على غزة، وأهمية تفعيل أدوار المنظمة الدولية والمجتمع الدولي، لمنع الإبادة الجماعية الحاصلة بحق شعبنا الفلسطيني. وشدد على أن ذلك من أجل ردع العدوان عن ارتكاب المزيد من المجازر تجاه المدنيين، وهو ما ينذر بانتشار الصراع والمزيد من الاضطرابات في عموم الشرق الأوسط.