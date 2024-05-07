2024-05-07 11:48:06 - المصدر: منصة إيشان

قال المستشار الوطني للتعداد العام للسكان، مهدي العلاق، إنَّ الاستمارة الورقيَّة المستخدمة في السابق ستُلغى في التعداد الذي سيُجرى في تشرين الثاني المقبل. وأضاف في تصريح صحفي تابعته منصة “ايشان” أنها “استُبدلت بالنظام الإلكتروني عبر جهاز الـ”تابليت” مثبتة فيه كلّ الخصائص الديموغرافية، الاقتصادية، الصحية، التربوية والاجتماعية لكلِّ أفراد المجتمع وحسب الفئة العمريَّة التي تمثل هذه […]

ظهرت المقالة العراق يلغي السؤال عن القومية في استمارة التعداد السكاني أولاً على Eishan.