2024-05-07 11:48:37 - المصدر: شركة Stellar USP

تضاعف نمو الشركة في عام 2023، وتطمح لزيادة حجم حصتها السوقية في عام 2024.

دبي - نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مكانة بارزة كوجهة عالمية رائدة للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال. ولا شك أن ذلك قد أحدث تأثيرًا إيجابيًا على قطاع الضيافة في البلاد مما أدى إلى نمو قطاع مستلزمات الفنادق.

تمكنت شركة Stellar USP، بصفتها واحدة من أبرز موردي الفنادق في البلاد، من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الضيافة الفاخرة، وتتخصص الشركة في توريد المستلزمات الفاخرة والمصممة حسب الطلب في المنطقة.

تتوقع شركة Stellar USP الفوز بحصة أكبر من سوق توريد مستلزمات الفنادق في عام 2024، وذلك بعد تحقيق نمو مضاعف في العام الماضي. وقد نجحت Stellar USP منذ إنشائها في إثارة إعجاب العملاء بمجموعتها الواسعة من مستلزمات الضيافة، التي تتضمن الأواني المصنوعة من الخزف الصيني والأطباق والأواني الزجاجية وأدوات المائدة المجوفة، ووصولًا إلى المنتجات اليابانية ومنصات عرض البوفيه والمصابيح والأقمشة وطاولات البوفيه وعربات الطعام ومرافق الغرف. والشركة هي الممثل الحصري لبعض من أرقى العلامات التجارية، مثل WMF وSchönwald وIVV وFOH.

كما يوحي اسم "Stellar" الذي يعني الامتياز، تسعى Stellar USP إلى الامتياز في كل ما تقدمه سواء كان ذلك في العلامات التجارية التي تمثلها أو في الفريق الذي يسهم في نمو الشركة وتقديم خدماتها لعملائها. أما الاختصار "USP" فيعني العرض التسويقي الفريد (Unique Service Providing)، وتتميز الشركة بالأفضلية على منافسيها بفضل الجمع بين هاتين القيمتين.

تواصل Stellar USP العمل كشريك موثوق في السوق وقد ساهمت في العديد من المشاريع المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان في هذا المجال، بما في ذلك المنشآت المعروفة، مثل Atlantis The Royal وOne & Only – One Zabeel وMarriott Palm Jumeirah.

Stellar USP

.

تكمن القوة الدافعة وراء شركةفي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لها بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي سامانثا أروجو

تبرع سامانثا في تنظيم تجارب استثنائية بفضل خبرتها الواسعة وتجاربها العالمية في هذا المجال، وقد نجحت في إدخال أرقى العلامات التجارية الفاخرة إلى المنطقة، وكذلك في تعزيز الشراكات الدائمة في قطاع الضيافة، مما جعلها شخصية بارزة في السوق.

Stellar USP

"في، نحن ملتزمون بإحداث أثر دائم في مجال الضيافة الفاخرة في الشرق الأوسط وخارجه، والحفاظ على سمعتنا التي نتمتع بها بالفعل بين عملائنا. لقد أحدثنا فرقًا في مجال مستلزمات الفنادق، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة مصممة حسب الطلب وتقديم منتجات حصرية عالية المستوى ترقى بمستوى تجربة النزلاء. ومن خلال انتقاء أفضل العلامات التجارية العالمية وتقديم رؤية قيمة وخدمة ممتازة، فإننا نهدف إلى تشكيل الصناعة مع التركيز على التطور الثقافي والابتكار، والقدرة على التكيف مع متطلبات العملاء المتغيرة باستمرار. ولقد ساهم نهجنا الابتكاري والتركيز على العملاء في تكوين شراكات قوية وطويلة الأمد مع عملائنا، مما سمح بتطور شركتنا."

تؤكد سامانثا على أهمية الاستدامة مع التركيز على تفضيل الشركة لتمثيل العلامات التجارية الملتزمة بأهداف الاستدامة، مثل WMF، وSchonwald، وPlayground، وIVV، وResuinsa، وMiyake، وNokte، وTableswing، حيث يعكس سجل Stellar USP تلك النجاحات الملموسة والتي أحرزت تأثيرًا في قطاع الضيافة الفاخرة. ويضمن نهج الشركة الذي يستند إلى الفهم الدقيق للديناميكيات الثقافية والتجارية والحفاظ على معايير عالية بينما يقدم حلولًا مصممة خصيصًا للمنطقة من أجل عملائها.

تهدف Stellar USP إلى الحفاظ على معايير ممتازة عند تقديم منتجاتها عالية الجودة إلى العاملين في مجال الضيافة. وتلتزم الشركة بالإتقان واختيار العلامات التجارية الرائدة وتقديم خدمة استثنائية، مع التركيز على التنمية الثقافية، والابتكار، وتلبية الاحتياجات المتغيرة.