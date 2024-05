عبر بودكاست الناصرية.. محافظ ذي قار يكشف أسباب توسعة شارع النهر وتأهيل الكورنيش

2024-05-07 12:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي أن توسعة شارع النهر وتأهيل الكورنيش احد المشاريع المهمة من أجل فك الاختناقات المرورية والتي ازدادت في الآونة الأخيرة بسبب المشاريع المنجزة وإغلاق بعض الطرق في مركز المدينة. وقال الإبراهيمي في لقاء له مع تلفزيون الناصرية أن إنجاز هذه المشاريع وغلق الطرق...

