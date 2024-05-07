التخطيط: تحرك لنصب أجهزة فحص الذهب في 4 مطارات

2024-05-07 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن آلية فحص الذهب في الأسواق المحلية، وفيما أشارت الى تقديم العديد من الشركات عطاءاتها لتجهيز المطارات بأجهزة حديثة، أكدت أن الأجهزة ستكون في 4 مطارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك إجراءات بشأن فحص الذهب في المطارات تم العمل على تنفيذها خلال الأشهر الماضية، تتمثل بالإعلان عن طلب الأجهزة الخاصة بالفحص واسم المصوغات الثمينة الذهبية وغير الذهبية".

وأشار إلى "تقديم العديد من الشركات المختصة، والعمل جارٍ الآن على اختيار العطاءات المناسبة، حتى تتم الإحالة إلى الشركة المعنية لتجهيز المراكز بالأجهزة الحساسة".

وأضاف الهنداوي، أنه "تم تحديد الأماكن والمكاتب الخاصة بعمل فرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في مطارات بغداد والنجف الأشرف والبصرة وكركوك"، مؤكداً أن "العمل سيبدأ فور تجهيزنا بالأجهزة الخاصة بعملية الفحص والوزن للمصوغات الذهبية".

وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية المتبعة ضد الذين يبيعون ذهباً مغشوشاً أو متلاعباً به، أوضح أن "فرق التقييس والسيطرة النوعية مستمرة في متابعة شؤون الذهب من خلال منح الإجازات للصاغة، فضلاً عن متابعة الذهب في محال الصاغة من خلال الكشف المستمر، وكذلك متابعة الإجازات الممنوحة".

وتابع: "إذا تم ضبط مصوغات ذهبية غير موسومة أو ضبط محال للمصوغات الذهبية غير مرخصة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بهذا الشأن وإحالتهم إلى المحاكم".

ولفت إلى أن "الإجراءات القانونية بحق المخالفين هي سحب الإجازة وإغلاق المحل وغيرها من الإجراءات القانونية الشديدة، أما إذا كانت المخالفة بسيطة، ربما يتم تنبيه الصائغ إلى تلك المخالفة وضرورة معالجتها خلال فترة زمنية محددة، وفي حال عدم التزامه بالتنبيه، ستمضي الإجراءات القانونية بحقه".