كيف علقت واشنطن على زيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران؟

2024-05-07 12:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعقيبا على زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران، "إنه ليس لديه تعليق على هذا الأمر ويترك تعليقا إضافيا على تفاصيل هذه الزيارة إلى أربيل".

وأضاف ماثيو ميلر في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن الولايات المتحدة ترحب بأي حوار يساعد في تخفيف التوترات.

ووجه ماثيو ميلر اتهامات ضد دور إيران في المنطقة، وأجاب على أسئلة حول زيارة رئيس إقليم كردستان إلى إيران وموقف طهران من قبول وقف إطلاق النار من حماس في حرب غزة.

وقال رداً على ما يعتقده بشأن زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى إيران: "لقد شجعنا باستمرار على وقف التصعيد، لكن ليس لدينا رأي بشأن هذه الرحلة على وجه الخصوص."

وفي مؤتمر صحفي مفصل على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، ردا على ما إذا كانت زيارة بارزاني سيكون لها تأثير على استقرار العراق وستساعده، قال ميلر: لا أريد التعليق على هذا الحديث بشكل خاص، لكننا بالطبع شجعنا دائمًا الحوارات التي تؤدي إلى وقف التصعيد وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بإيران.

والتقى بارزاني يوم الاثنين بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان خلال زيارته الى طهران على مدى يومي الأحد والاثنين.

وأشار رئيس إقليم كردستان في هذه الرحلة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت مع إقليم كوردستان والعراق في كل التطورات التاريخية والمهمة، معتبراً دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية التطورات العراقية كانت تاريخية وبناءة ودائمة.

وأضاف بارزاني "بما أن أمن إيران في رأينا هو أمن العراق وإقليم كردستان، فإن أراضي الإقليم لن تكون أبداً نقطة تهديد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".