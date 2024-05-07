جذافو الدفاع الجوي والخطوط يهيمنون على بطولة الأندية

2024-05-07 12:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز فريق الدفاع الجوي لقب بطولة أندية العراق بفئتي المتقدمين والناشئين، بينما تـوج الخطوط بلقب فئة الشباب التي أقيمت على نهر دجلة بمشاركة 14 نادياً وجرت المنافسات بقوارب الفردي والزوجي لمسافة 2000م للمتقدمين والشباب ومسافة 1000م للناشئين.وقال رئيس الاتحاد المركزي للتجذيف عبد السلام خلف لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نتائج سباقات المتقدمين أسفرت عن إحراز الـدفاع الجوي المركز الأول بــ12 نقطة والأعظمية ثانياً بــ11 نقطة والخطوط ثالثاً برصيد 9 نقاط، بينما فاز الخطوط بلقب منافسات فئة الشباب وجمع 12 نقطة وحل ثانياً الدفاع الجوي بـ11 نقطة وثالثاً الكاظمية بـ9 نقاط، أما نتائج الناشئين فقد كان المركز الأول من نصيب الدفاع الجوي وله 12 نقطة، وجاء بالمركز الثاني نادي السنية بــ9 نقاط، وثالثاً العدل بـ7 نقاط".وأضاف أن "السباقات الفردية شهدت بروز لاعبين شباب حققوا نتائج جيدة رغم مشاركتهم الأولى وستعقد عليهم الآمال بشكل كبير في تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات الخارجية المقبلة، موضحاً أن النتائج شهدت فـوز بكر شهاب من الأعظمية بالمركز الأول وثانياً محمد رياض من الدفاع الجوي وثالثاً عمر اسماعيل من الخطوط، وضمن فعالية زوجي المتقدمين فاز اللاعبان محمد رياض وعز الدين عبد السلام من الدفاع الجوي بالمركز الأول، وحل ثانياً محمد كريم وعمر اسماعيل من الخطوط، وثالثاً محمد جعفر وبكر شهاب من الأعظمية".وأشار الى أن "منافسات فردي الشباب سجلت فوز مصطفى نبيل من الخطوط بالمركز الأول وثانياً اسلام علي من الكاظمية وثالثاً حسن علي فوزي من الدفاع الجوي، وضمن فئة الزوجي توج اللاعبان احمد ابراهيم وحسن علي من الدفاع الجوي بالمركز الأول وثانياً حيدر شوقي ومصطفى نبيل من الخطوط وثالثاً اسلام علي واياد دلف من الكاظمية، وفي فئة فردي الناشئين حل أولا احمد ابراهيم من الدفاع الجوي وثانياً علي سعيد من الطارمية وثالثاً سيف عبد الحمزة من نادي السنية، وفي منافسات زوجي الناشئين احرز اللاعبان احمد ابراهيم وحسن علي من الـدفاع الجوي المركز الأول وثانياً يوسف وليد ويوسف حسين من العدل المركز الثالث".