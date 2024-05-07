2024-05-07 12:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ان الاتحاد بدأ من الآن مفاتحة منتخبات قوية لتأمين مباريات ودية للمنتخب الاولمبي الذي يستعد لأولمبياد باريس 2024.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد اتفق مع نظيره المصري لاقامة مباراة ودية للمنتخب العراقي الاولمبي مع نظيره المصري في شهر حزيران المقبل .

واضاف ان الموافقات المبدئية استحصلت بين الطرفين، ومن المقرر أن يكون اللقاء خلال شهر حزيران المقبل .

واوضح المصدر ان هناك مفاتحات اخرى مع منتخبات "قوية" الهدف منها إعداد المنتخب الأولمبي العراقي قبل الدخول في منافسات أولمبياد باريس .

كما اشار الى ان الاتحاد سيجتمع مع الجهاز الفني بقيادة راضي شنيشل للاستماع إلى اقتراحاته، والمباريات التي يروم خوضها، والتي تتناسب مع منتخبات مجموعتنا وهي: أوكرانيا، والارجنتين، والمغرب .

ويلعب المنتخب العراقي في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية التي تضم الى جانبه منتخبات الأرجنتين، والمغرب، وأوكرانيا.

‎وتنطلق مسابقة كرة القدم في 24 يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وستقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس في 9 أغسطس.

‎تجدر الاشارة إلى أن البرازيل فازت في النسختين الأخيرتين من المسابقة.