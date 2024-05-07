الانبار.. السجن 7 سنوات بحق معقب لقيامه بإصدار بطاقات كي كارد "مزورة"

2024-05-07 12:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق أحد المعقبين أقدم على تزوير بطاقات الماستر كارد. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن المعقب قام مع متهمين اخرين بإصدار بطاقات كي كارد الخاصة بالمصابين والشهداء وتحويل رواتبهم عن طريق مستمسكات مزورة. وأضاف أن الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 310 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.