قرار بمنع "ناجح الميزان" من الظهور بوسائل الإعلام لمدة ثلاثة أشهر.. وثيقة

2024-05-07 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، قرارًا بمنع المحلل السياسي ناجح الميزان، من الظهور بوسائل الإعلام لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت وثيقة صادرة من الهيئة بتاريخ الثاني من الشهر الجاري تلقتها "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، انه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا في تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموجب الأمر (65) لسنة 2004 النافذ واعتماداً على اللوائح المنظمة للعمل الإعلامي في العراق والمقرة من قبل هيئتنا، ونظراً لما تم رصده على المحلل السياسي ناجح الميزان من مخالفات لمواد لائحة قواعد البث تقرر منع ظهور واستضافة الموما اليه في قنواتكم الموقرة لمدة ثلاثة اشهر فقط من تاريخ اصدار كتابنا هذا".

وأكدت الوثيقة، انه "تتحمل وسائل الاعلام التبعات القانونية كافة المترتبة في حال الاستضافة".







