وزير العمل يصادق على اطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين من ذوي الشهداء

2024-05-07 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صادق وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، على محاضر اطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين من ذوي الشهداء،فيما وجه بارسالها الى وزارة المالية لاكمال اجراءات اطفائها.

وذكرت بيان لوزارة العمل تلقته "بغداد اليوم "، ان " رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، وافق على اطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين من ذوي الشهداء".

واوضح ان "عدد المتجاوزين بلغ (153) متجاوزاً بمبلغ وصل الى اكثر (776) مليون دينار".

واضاف ان "الهيئة اوقفت اجراءات الاسترداد بحق ذوي الشهداء ابتداءً من 1/ايلول/2023، فضلاً عن جمع المبالغ المتبقية بذمتهم لأخذ الاجراءات القانونية، والموافقات الرسمية الخاصة باطفائها".



