السيد الحكيم للسفير السعودي: طريق التنمية مشروع إقتصادي حيوي ندعو الجميع للمساهمة بانجاحه

2024-05-07 12:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

التقينا صباح اليوم سعادة السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، واستعرضنا العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وفرص المصالح المشتركة وسبل تطويرها.

جددنا الإشادة بخطوة المملكة العربية السعودية بفتح أكثر من خط للطيران بين مطاراتها والمطارات العراقية، وأكدنا أن العراق متمسك بانفتاحه على محيطه العربي والإقليمي والدولي بما يخدم مصالح الجميع ويحفظ سيادة البلاد.

بيّنا أهمية طريق التنمية باعتباره مشروعا إقتصاديا حيويا، ودعونا الجميع إلى المساهمة في إنجاح هذا المشروع الذي يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب.