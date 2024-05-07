2024-05-07 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

اعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، عقد اجتماعات الدورة الثالثة من اتفاقية إطار التجارة والاستثمار بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في العاصمة واشنطن، بعد انقطاع دام لأكثر من تسع سنوات. وترأس الاجتماعات عن الجانب العراقي الوكيل الاقتصادي غسان فرحان حميد وعن الجانب الامريكي مكتب التمثيل التجاري . وقال حميد، في بيان تلقته منصة “ايشان” إن “الاجتماع ناقش […]

ظهرت المقالة اجتماعات إطار التجارة والاستثمار بين بغداد وواشنطن تعاود الاستئناف بعد انقطاع لتسع سنوات أولاً على Eishan.