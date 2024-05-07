العراق خامس أكبر مستورد للرز في العالم

2024-05-07 13:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت خدمة البحوث الاقتصادية التابعة وزارة الزراعة الامريكية ، عن حلول العراق في المرتبة الخامسة كأكبر مستورد للرز في العالم للعام التسويقي 2023 الى 2024.

وأضافت المؤسسة الامريكية في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الفلبين برزت كأكبر دولة رائدة في واردات الأرز على مستوى العالم، حيث تمثل 8% من إجمالي واردات عالميا، وتلتها مباشرة إندونيسيا التي ضمنت مكانتها كثاني أكبر مستورد صاعد في العالم، بينما تحتل فيتنام المركز الثالث، يليها الاتحاد الأوروبي، فالعراق، ونيجيريا، ثم الصين".

وتابعت "وبالتطلع إلى عام 2024، من المتوقع أن تحافظ الفلبين على مكانتها كأكبر مستورد للأرز، حيث تقدر التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية الواردات بـ 3.8 مليون طن متري، متجاوزة المستوردين الرئيسيين مثل الصين وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي والعراق".

واشارت إلى أن "الهند هي أكبر مصدر للأرز، حيث تمثل ما يقرب من 40% من التجارة العالمية من حيث الحجم، تليها تايلاند، ثم فيتنام، ثم باكستان".