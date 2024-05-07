بينها العراق .. إيران تستعد لتصدير 300 ألف طن من بيض المائدة لـ9 دول

2024-05-07 13:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الدواجن الايراني، حميد كاشاني، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستصدر 300 ألف طن من فائض البيض من المنتجين الداخليين إلى 9 دول في المنطقة من بينها روسيا.

ونقلت وكالة مهر في خبر بثته اليوم عن كاشاني، قوله: إنه سيتم إرسال أول شحنة من البيض إلى روسيا خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للبلاد من البيض قد زادت بمقدار 300 ألف طن، وسيدر تصدير هذه الكمية من البيض 300 مليون دولار للبلاد.

وأوضح أنه تم تصدير 135 ألف طن من منتجات البيض بقيمة 170 مليون دولار إلى الدول المستهدفة هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أنه يتم تصدير البيض الإيراني إلى دول الخليج مثل البحرين والإمارات والكويت وقطر وكذلك العراق وأفغانستان وتركمانستان وباكستان، وستضاف روسيا إلى هذه الدول.