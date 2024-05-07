نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير التجارة العراقي علاقات بغداد وأربيل مع طهران

2024-05-07 13:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع اثير داود الغريزي وزير التجارة في العراقي الذي يزور طهران حالياً، العلاقات والتبادل التجاري بين إقليم كوردستان والعراق مع إيران.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الأنشطة التجارية والاقتصادية لإيران مع العراق وإقليم كوردستان، وكيفية خلق فرص تجارية أفضل وإزالة العقبات.

وأضاف البيان؛ أن الجانبين أكدا على أهمية توسيع قطاع التجارة بين البلدين، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الانتعاش الاقتصادي للجانبين.