2024-05-07 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

تسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، رسالة من قداسة بابا الفاتيكان.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تسلم اليوم رسالة شكر جوابية من قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس رداً على تهنئة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان"، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، في قصر بغداد، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتا لسكوفار بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأشاد رئيس الجمهورية "خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية بين العراق ودولة الفاتيكان، والتعاون والتنسيق المشترك لترسيخ أسس السلم والأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة"، مؤكداً "أهمية جهود الحبر الأعظم في إرساء ثقافة المحبة والتآخي والسلام بين الأمم والشعوب".

وحمل رئيس الجمهورية السفير تحياته لقداسة البابا، مشيداً "بالجهود التي قدمها السفير ميتا لسكوفار خلال فترة عمله في البلاد".

من جانبه، أعرب سفير الكرسي الرسولي عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية للدعم الذي تلقاه أثناء فترة خدمته في بغداد، كما نقل السفير شكر وتقدير الفاتيكان لرئيس الجمهورية على الاهتمام بشؤون المسيحيين وحرصه على متابعة أوضاعهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، ودوره في ترسيخ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب العراقي، مؤكداً "حرص البابا على توطيد علاقاته مع العراق وبما يرسخ السلام والاستقرار للعراقيين جميعاً".