البلوجرانا يحلم باستعادة إنريكي

2024-05-07 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

يتمسك مسؤولو فريق برشلونة الاسباني بحلم عودة لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، لقيادة البلوجرانا مستقبلا.

وذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق أن إنريكي أحد الخيارات الرئيسة لتعويض تشافي هيرنانديز، عندما أعلن الأخير الرحيل في يناير/كانون ثان الماضي.

لكن مدرب باريس صرح حينها بأنه ملتزم بعقده في "حديقة الأمراء".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، سيظل مسؤولو برشلونة منتبهين إلى تطورات مستقبل إنريكي مع باريس، ومستعدين أيضا لقدومه في صيف 2025 عقب انتهاء عقده.

وأشارت إلى أن إنريكي "خيار محبوب للغاية" داخل إدارة برشلونة، وتحديدا لدى المدير الرياضي ديكو.

ومن جانبها، تعتزم إدارة باريس منح إنريكي عرضا من أجل التجديد، ويأمل البارسا ألا يوافق المدرب على هذا الاقتراح، حتى لا تكون فرص عودته إلى البلوجرانا مستحيلة.

يذكر أن برشلونة ودع النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، بالهزيمة أمامه (6-4) في مجموع المباراتين لحساب ربع النهائي.

المصدر: كوورة