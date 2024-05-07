بمشاركة العراق.. إنطلاق بطولة سلوفينيا لتنس الطاولة البارالمبي

2024-05-07 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الثلاثاء بطولة سلوفينيا البارالمبية الدولية والمؤهلة الى أولمبياد باريس (2024) بمشاركة أكثر من خمسة واربعين دولة من بينها العراق.وقال نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة البارالمبي ( لؤي السراي)في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العراق يشارك في بطولة سلوفينيا الدولية ذات الأربعين نقطة والتي تُعد من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي باللعبة".وأضاف أن " اللاعبة نجلة عماد هي اللاعبة الوحيدة التي ستمثل العراق في البطولة وبإشراف المدرب حسام حسين".يذكر أن اللاعبة العراقية نجلة عماد كانت قد توجت بلقب بطولة العالم المصغرة لتنس الطاولة التي جرت منافساتها في جمهورية مصر العربية في كانون الثاني الماضي بعد تغلبها على بطلة العالم الأوكرانية مارينا ليتوشينكو.