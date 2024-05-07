العمل تصادق على اطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين من ذوي الشهداء

2024-05-07 13:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صادق وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، على اطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين من ذوي الشهداء. وذكر بيان للوزارة تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، صادق اليوم على محاضر اطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين من ذوي الشهداء، موجهاً بارسالها الى وزارة المالية لاكمال اجراءات اطفائها. واوضح ان عدد المتجاوزين بلغ 153متجاوزاً بمبلغ وصل الى اكثر 776 مليون دينار. واشار الى ان الهيئة اوقفت اجراءات الاسترداد بحق ذوي الشهداء ابتداءً من 1ايلول2023، فضلاً عن جمع المبالغ المتبقية بذمتهم لأخذ الاجراءات القانونية، والموافقات الرسمية الخاصة باطفائها.