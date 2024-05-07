نيجيرفان بارزاني: الرئيس الايراني سيزور بغداد ووجهت له دعوة رسمية لزيارة اربيل

2024-05-07 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يجري رئيس الجمهورية الايرانية آية الله رئيسي زيارة رسمية الى العراق من بينها اقليم كوردستان من دون تحديد الموعد.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في طهران، إنه "بحثت مع الرئيس إبراهيم رئيسي زيارته المقررة الى بغداد"، مردفا بالقول: وأنا كرئيس للإقليم وجهت له دعوة رسمية لزيارة كوردستان ضمن زيارته الى العراق.

وأضاف "اعتقد انه (الرئيس الايراني) اخذ هذه الدعوة على محمل الجد، وما هو متبقٍ هو أن يناقشوا ظروف موعد إجراء هذه الزيارة"، مشيرا الى أن رئيسي "كان ايجابيا في قبول هذه الدعوة".