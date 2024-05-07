الحوالات الخارجية.. المركزي العراقي يعزز ارصدة الخارج بأكثر من 253 مليون دولار في يوم

2024-05-07 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار اليوم الثلاثاء، أكثر من 278 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 278 مليوناً و618 ألفاً و406 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 253 مليوناً و58 ألفاً و406 دولارات، مرتفعة بنسبة 90% عن المبيعات النقدية البالغة 25 مليوناً و560 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 4 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 181 شركة.