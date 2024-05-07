2024-05-07 14:12:07 - المصدر: منصة إيشان

في 31 جامعة حكومية، و165 أهلية أخرى، يواجه المجتمع الجامعي مشكلة خاصة لا تدخل في صلب الأهداف الجامعية، ولا تؤثر إطلاقاً على المردود الدراسي من حيث النتيجة والشهادة، وهذه المشكلة تجسدت في “الموضة والأزياء”. “أستعد للجامعة كما لو أني أتجهز لعرسي”، تقول نور الطالبة في كلية أهلية في بغداد، وتضيف: “قبل بدء الدوام الرسمي، أستعد […]

ظهرت المقالة مجتمع الجامعة يرزح تحت ضغط الأزياء: “جزء من تسويق دعائي” أولاً على Eishan.