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المحكمة الاتحادية تصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات عمل المفوضية بشأن انتخابات كردستان

المحكمة الاتحادية تصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات عمل المفوضية بشأن انتخابات كردستان
المحكمة الاتحادية تصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات عمل المفوضية بشأن انتخابات كردستان
2024-05-07 14:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024

 


بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا


نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان / العراق المتضمن اصدار امر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى ، وقررت المحكمة إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعد. - محافظة السليمانية/ (38) مقعد. - محافظة دهوك/ (25) مقعد. - محافظة حلبچة/ (3) مقعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً.



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